Amazon estende prazo para pedidos do Natal - Link - Estadão

Megastore virtual quer se manter competitiva durante a temporada de compras

A Amazon.com estendeu o prazo de uma das opções de frete para o Natal para se manter competitiva nesta temporada de compras, em que mais varejistas têm oferecido entrega grátis.

A companhia deixará os compradores fazerem os pedidos até 19 de dezembro para entregas até o Natal dentro do programa Free Super Saver Shipping, disponível para pedidos de US$ 25 ou mais.

De acordo com uma pesquisa da Big Research para a Federação Nacional de Varejo (NRF, em inglês), 87% dos varejistas têm 20 de dezembro como prazo de compras para entrega até o dia 25.

Para atrair compradores e competir com a Amazon, a maior varejista online do mundo, mais companhias estão oferecendo frete grátis ou diminuindo o valor mínimo para se ter direito a ele.

A Nordstrom, por exemplo, começou a oferecer frete grátis sem condições, e a Macy diminuiu para US$ 75 o valor mínimo para entregas sem custo na Cyber Monday, o dia de mais compras pela internet no ano, que em 2011 caiu em 28 de novembro.

/ Reuters