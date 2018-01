Amazon estreia no pagamento móvel - Link - Estadão

Agressiva. Amazon, de Jeff Bezos, pretende reutilizar política de cobrar taxas menores que a concorrência. FOTO: Reuters Amazon, de Jeff Bezos, pretende reutilizar política de cobrar taxas menores que a concorrência. FOTO: Reuters

Mae Anderson

Associated Press

A Amazon pretende concorrer diretamente com sistemas de pagamento móveis como Square com a introdução do Amazon Local Register, um aplicativo móvel e dispositivo processador de cartão de crédito para ajudar donos de pequenas empresas a aceitarem pagamentos via seus smartphones e tablets.

A medida coloca a maior varejista americana de e-commerce em competição com o Square e outros sistemas de processamento de pagamentos móveis estabelecidos como PayPal Here e GoPayment da Intuit.

A tecnologia da Amazon inclui uma leitora de cartão que se conecta a um smartphone, Kindle ou tablet. A leitora processa pagamentos por cartão de débito ou crédito via a rede segura da Amazon, a mesma que processa compras na Amazon.com. O serviço se propõe a servir pequenos empreendedores que só aceitam pagamentos em dinheiro ou cheque, como massagistas terapêuticos, operadores de carros de comida, e artistas que vendem seu trabalho em feiras livres.

Empresas precisam criar uma conta no site do Local Register, comprar a leitora de cartão da Amazon por US$ 10, e baixar o aplicativo gratuito disponível nas lojas da Amazon, Google e Apple.

Semelhante à estratégia da Amazon em muitos de seus negócios, a companhia pretende competir em preço na arena de pagamento móvel. Para consumidores que contratarem o serviço até 31 de outubro, a Amazon cobrará 1,75% de cada pagamento processado, ou cada passagem do cartão, uma tarifa especial que valerá até 1º de janeiro de 2016. Para pessoas que contratarem após 31 de outubro, a Amazon adotará a taxa de serviço de 2,5% de cada pagamento processado.

Os primeiros US$ 10 em tarifas de transação serão creditados ao consumidor essencialmente para pagar a leitora de cartão. Estes valores ficam abaixo das tarifas de concorrentes. O PayPal Here fica com 2,7% de cada transação, e as taxas do GoPayment da Intuit começam em 1,75% por transação se as empresas pagarem uma taxa mensal de US$ 19,95, ou 2,4% de cada transação sem a taxa.

“Ouvi alguns donos de empresas dizerem que a única coisa que os faria mudar de sistemas (ponto de venda) é a economia de custos”, disse Matt Swann, vice-presidente de comércio local da Amazon.

“Os pagamentos são difíceis e esta é uma das coisas que se prestam a servir aos consumidores, especialmente as pequenas empresas”, disse Swann. “Ferramentas de pagamento precisam ser baratas, simples e confiáveis para funcionar.” A Amazon está entrando no espaço de pagamento móvel acompanhando o forte crescimento deste setor.

A IDC estima que os pagamentos móveis poderão alcançar trilhões de dólares globalmente nos próximos cinco anos. Isso inclui todas as formas de pagamentos móveis, como itens comprados online via um telefone ou tablet, transferências de fundos e itens adquiridos usando um dispositivo móvel como um aparelho que processa pagamentos.

É difícil precisar a proporção exata desse mercado que é representada pelo comércio móvel de ponto de venda, já que o principal nome, Square, é privado e não divulga vendas, Ademais, o PayPal não discrimina a receita específica de seu produto Here.

O analista Colin Sebastian, da Baird Equity, disse que a medida da Amazon era parcialmente esperada desde que ela adquiriu a empresa de pagamento móvel GoPago em 2013.

Produtos

O Local Register faz parte de um grupo de produtos e serviços novos que a Amazon, com sede em Seattle, introduziu este ano. O smartphone Fire da empresa estreou este mês. Em abril, ela começou a vender o Fire TV, um aparelho de streaming de mídia. A Amazon também está expandindo seu serviço de entrega no mesmo dia e oferecendo entrega de produtos de mercearia e streaming de vídeo e música para membros do clube de lealdade Prime.

Em geral, os investidores não têm cobrado lucros da companhia porque ela tem procurado gastar seu dinheiro para crescer e se expandir para novas áreas. Mas há sinais de que esta paciência pode estar se esgotando. O mais recente relatório trimestral da empresa em julho mostrou um prejuízo no segundo trimestre maior que o esperado apesar do aumento da receita. De lá para cá, as ações da companhia caíram cerca de 11%.

A Amazon vem se expandido para o espaço de pagamento com outros produtos: pagamentos Amazon, que permitem que usuários com cartão de crédito pré-pago ou informação bancária no site da Amazon usem seu login na Amazon para pagar em sites que não o da Amazon. E Amazon Wallet, um aplicativo beta que permite que usuários carreguem vale-presentes, cartões de fidelidade e de recompensa e cartões de membro e os resgatem em loja ou online.

/ TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK