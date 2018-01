Amazon; Google e Samsung abrem vagas para estágio e trainee no Brasil - Link - Estadão

Área de lazer do escritório do Google em São Paulo. FOTO: Divulgação Área de lazer do escritório do Google em São Paulo. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Que tal começar o ano novo com um emprego em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? Três gigantes do setor, Google, Amazon e Samsung, estão com vagas abertas no Brasil para estagiários e trainees.

As empresas não informam o salário, mas no Vale do Silício essas empresas são conhecidas pelos oferecer remuneração acima da média. Em novembro, o jornal britânico Telegraph publicou uma matéria na qual indicava que estagiários de grandes empresas de tecnologia da área de ciências da computação ganham salários em torno de US$ 10 mil (o equivalente a R$ 27 mil). Infelizmente, não há nenhuma vaga para brasileiros nesta área em aberto nas empresas neste momento.

Confira as oportunidades:

Amazon

A empresa tem vagas em São Paulo, no seu escritório na Vila Olímpia, para estudantes que vão se formar entre julho de 2016 e julho de 2017 nas áreas de administração de empresas, engenharia, economia, relações internacionais, marketing, psicologia, relações públicas, comunicação social, contabilidade, TI e logística. O salário não foi divulgado.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Page Talent.

Google

A gigante de tecnologia procura universitários que vão se formar em dezembro de 2015 para seu programade estágios. Há vagas em diversas áreas, como vendas, atendimento ao cliente e marketing, todas no escritório de São Paulo. Inglês fluente é obrigatório.

As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 15 de fevereiro pelo site da empresa e a previsão de contratação é para o mês de maio.

Samsung

A empresa coreana tem 19 vagas em aberto nos seus escritórios no Brasil, Chile e México para seu programa de trainees. Podem participar do processo seletivo pessoas que tenham concluído a graduação em qualquer área entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2015. Os escolhidos vão passar por diversas áreas da empresa como marketing, recursos humanos e logística. A empresa exige inglês avançado e considera a fluência no idioma espanhol como um diferencial. O valor do salário, porém, não foi divulgado, mas a empresa oferece até dois salários (mensais) de bônus por ano.

As inscrições para o processo seletivo vão até o 18 de janeiro pelo site da Cia de Talentos.