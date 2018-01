Amazon inaugura seção de tecnologia ?vestível? - Link - Estadão

SÃO PAULO – O site norte-americano da loja virtual Amazon estreou ontem uma seção dedicada apenas a produtos “vestíveis”, denominação dada a produtos tecnológicos e conectados que são usados no corpo.

Na nova seção da Amazon pode-se encontrar à venda itens como pulseiras para monitorar desempenho em atividades físicas e muitos modelos de relógios “inteligentes”, que trazem diversas funções do celular para o pulso do usuário.

Outros produtos disponíveis no site incluem câmeras para serem acopladas ao corpo e aparelhos que fazem acompanhamento da saúde. O site também promete para breve a venda de uma pequena máquina fotográfica chamada “The Narrative Clip”. Trata-se de um pequeno dispositivo que, preso a uma peça de roupa, registra a vida do usuário no dia a dia, tirando uma foto a cada 30 segundos. O aparelho tem capacidade para 4 mil fotos e a bateria dura dois dias, segundo informações da fabricante sueca.

“A tecnologia vestível é uma categoria empolgante e que inova rapidamente”, disse em um comunicado à imprensa John Nemeth, diretor de eletrônica móvel e wireless da Amazon. “Nossos clientes têm vindo cada vez mais à loja para comprar e aprender sobre estes aparelhos.”

Segundo a consultoria Research Moz, a indústria de eletrônicos vestíveis deverá valer US$ 14 bilhões em 2014, subindo para mais de US$ 70 bilhões em dez anos. O filão dominante dentro da área deve ser de aparelhos para atividades físicas e avaliação da saúde.

Empresas como Samsung, LG, Nike, Adidas, Accenture e Google estão entre as que apostam neste tipo de produto (com a Apple possivelmente se juntando à lista em breve com seu relógio inteligente).