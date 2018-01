Amazon inicia entrega do Kindle Fire - Link - Estadão

Remessas do tablet da empresa começaram nesta segunda-feira, um dia antes do esperado

EUA – A Amazon começou as entregas do Kindle Fire nesta segunda-feira, 14, um dia antes do esperado, e se adiantou ao lançamento do tablet rival Nook, da rede de livrarias norte-americana Barnes & Noble.

O tablet da Amazon, Kindle Fire. FOTO: Shannon Stapleton/REUTERS

O aparelho da Amazon de US$ 199 e tela de 7 polegadas marca a entrada da varejista online na disputa do mercado de tablets, o que pode oferecer uma concorrência maior ao iPad da Apple, que tem um preço muito maior. E, nos EUA, ele será um competidor direto do novo Nook, apresentado na semana passada.

As remessas do Kindle Fire começaram um dia antes das entregas dos novos leitores de livros digitais da Amazom com tela de toque, o Kindle Touch.

O Nook, da Barnes & Noble, custa US$ 249 nos EUA e começa a ser vendido nesta semana, como o Kindle Fire, e é esperado para se tornar um dos produto mais vendidos deste fim de ano no país. Analistas preveem que a Amazon pode vender entre 3 milhões e 5 milhões de unidades do Fire neste trimestre.

Os preços de ambos os aparelhos devem pressionar as margens de lucro das empresas no curto prazo, mas analistas dizem que os novos tablets têm o objetivo de gerar receita por meio da venda de aplicativos e outros conteúdos digitais, como livros eletrônicos e vídeos.

A Amazon disse em comunicado nesta segunda-feira que o Fire é o item mais vendido no site da empresa e acrescentou que vai aumentar a produção dos aparelhos.

“Baseado na resposta dos consumidores, vamos produzir milhões de unidades a mais do que havíamos planejado”, disse no comunicado David Limp, vice-presidente do Kindle.

