Amazon lança dispositivo de streaming FireTV - Link - Estadão

FireTV chega ao mercado por US$ 99. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 2, um aparelho de streaming de vídeo para TV chamado FireTV. Assim como Apple TV, Google Chromecast e Roku (produto disponível apenas nos Estados Unidos), quando ligado à televisão e à internet, o dispositivo oferece acesso a diversos aplicativos de conteúdo como Hulu, Netflix, YouTube, Vimeo, Crackle, Bloomberg, Pandora, Vevo e ESPN; além de acesso ao acervo do Amazon Instant Video, o serviço de streaming da empresa. O FireTV foi anunciado ao mercado americano por US$ 99.

O vice-presidente Peter Larsen, durante o evento em Nova York, disse que o novo produto tem potencial para ser até três vezes mais eficiente do que os dos competidores. A razão seria o hardware do aparelho, que vem com configurações melhores: um processador de quatro núcleos rodando a 1,7 Ghz e os seus 2GB de RAM. A última versão da Apple TV é vendida por US$ 99 e tem processador de apenas um núcleo e 512 MB de RAM; já o Google Chromecast tem as mesmas configurações da Apple TV, mas é vendido por US$ 35 nos EUA.

Além dos conteúdos já garantidos pelo serviço de streaming da Amazon, o FireTV conta também um aplicativo de fotos que exibe todo o acervo hospedado no serviço de nuvem da empresa (Cloud Drive), e o Raio-X, recurso já presente nos tablets Fire que exibe todos os detalhes de um filme ou série – como nome do diretor, enredo e atores – que esteja sendo exibido pelo FireTV no momento.

O aparelho da Amazon vem com controle remoto equipado com microfone. Não se trata de um mero floreio, o microfone embutido dispensa o usuário do lento trabalho de buscar palavras selecionando as letras do teclado virtual a partir dos botões de seta do controle. Para buscar o filme Piratas do Caribe, por exemplo, basta dizer o nome ao controle e a FireTV interpreta e gera os resultados imediatamente.

Segundo a Strategy Analytics, o mercado de aparelhos voltados para conteúdo de streaming na TV deve crescer 19% até o fim deste ano. Desse total, aparelhos set-top box (como o FireTV) respondem por apenas 7%, mas a expectativa é que as vendas desse tipo de equipamento cresça 24%.

A Apple lidera o setor, seguida da Roku e, por último, o Google. Juntos, os três são donos de 70% do mercado de set top-box no mundo.

Embora usuários brasileiros tenham possam se cadastrar no Amazon Instant Video, a empresa não informou se a FireTV deve chegar ao Brasil ou outros mercados. O próprio serviço de streaming, apesar de presente no País, tem seu conteúdo bloqueado para contas locais. Segundo a Amazon, nos Estados Unidos, o Instant Video cresceu 350% desde que o serviço passou a operar com este nome, em 2011.

Seguindo a estratégia adotado para a venda do seu produto mais tradicional, os leitores eletrônicos Kindle, com uma mão a empresa oferece o equipamento, com a outra ela empurra o conteúdo. Neste caso, o conteúdo inclui também os produzidos na “casa”. A Amazon conta com pelo menos duas séries originais e outras seis, aprovadas no início da semana, em desenvolvimento.

Controle Fire Game

No início de março, vazou da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) relatórios com imagens de um controle de videogame com a marca da Amazon, alimentando rumores já existentes sobre a entrada da empresa na indústria do games. O tal controle era real e foi anúncio com a FireTV. Trata-se de um equipamento a ser vendido separadamente (US$ 40) e voltado para jogadores interessados em usar os games disponíveis na loja de aplicativo da Amazon, formada basicamente por títulos da loja de apps do Android.

Assim como fez com produções audiovisuais, a gigante do varejo online investiu na produção de games próprios e exclusivos. A Amazon comprou no começo de fevereiro a produtora de jogos Double Helix, responsável por títulos como Killer Instinct (Xbox One). O primeiro filhote que leva a assinatura da empresa é o Sev Zero, um jogo 3D de tiro com roteiro estruturado na temática alienígena, já disponível na loja virtual.

A Amazon anunciou ainda outros jogos, já conhecidos, como Minecraft (na sua versão mobile), Asphalt 8 e o Jogo da Vida.

Colocando os dois pés na área de games, a empresa dona dos Kindles marca território e sai à frente de Apple e Google, que não oferecem esse tipo de conteúdo em seus serviços, e se equipara à Roku.

O controle funciona sem cabo e tem um visual muito próximo ao do controle do Xbox, console da Microsoft, com três botões direcionais (dois deles analógicos) e quatro botões de comandos de jogo, além de dois botões traseiros e dois gatilhos, com mais três botões centrais com ícones e funções baseados nos smartphones Android.

As ações da Amazon na Nasdaq fecharam nesta quarta em US$ 341,96, assumindo uma queda de 0,3%.