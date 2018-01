Amazon lança loja Android na China - Link - Estadão

Novo site tem aplicativos gratuitos e pagos da plataforma e supera o do Google

SÃO PAULO – A Amazon.com lançou uma loja de aplicativos para Android que oferece aplicativos pagos na China, superando o Google no país, conforme a varejista online busca aumentar a quantidade de conteúdo digital ofertado no maior mercado de telefonia móvel do mundo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ no Tumblr e no Instagram

A Amazon, que inaugurou sua loja do e-book Kindle na China em dezembro, lançou sua loja de aplicativos Android no fim de semana para os usuários chineses baixarem aplicativos, tanto gratuitos como pagos, afirmou o porta-voz da Amazon na China, Billy Huang, nesta segunda-feira.

A loja oficial de aplicativos do Google só oferece aplicativos gratuitos na China. O Google China não quis comentar o assunto. Android é o sistema operacional móvel de fonte aberta do Google.

A App Store da Amazon deve competir com centenas de rivais locais que oferecem aplicativos pagos e gratuitos, alguns deles piratas, e os usuários muitas vezes se preocupam com malwares ao fazer o download a partir destes sites.

A Amazon é a primeira empresa ocidental de tecnologia a oferecer uma plataforma para aplicativos pagos de Android na China, e Huang disse que a empresa estava trabalhando com desenvolvedores de software para aumentar o número de aplicativos em oferta.

O lançamento da App Store e da loja de e-book Kindle na China abre o caminho para a Amazon oferecer uma variedade de dispositivos, incluindo o e-reader padrão Kindle e o Kindle Fire.

Huang não quis comentar sobre a data de lançamento do Kindle na China.

/ Reuters