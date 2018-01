Amazon lança loja brasileira de aplicativos - Link - Estadão

Versão brasileira da Amazon Appstore permite pagar em reais e com cartão nacional a compra de apps para o sistema Android

SÃO PAULO – A varejista americana Amazon anunciou nesta quinta-feira, 21, o lançamento da versão brasileira da Amazon Appstore, loja de aplicativos para tablets e smartphones com sistema Android.

A loja tem cerca de 5 mil aplicativos locais e outros internacionais já famosos e permite o pagamento dos aplicativos em reais e com cartão de crédito nacional, algo que não é possível hoje na loja de aplicativos oficial do sistema Android, a Google Play, que em julho anunciou ter atingido a marca de um milhão de aplicativos disponíveis. Além da Google Play, a Amazon App Store vem rivalizar com outras lojas como Samsung Apps, SlideME e AppBrain.

“Como os clientes podem pagar em Reais, não há necessidade do uso de um cartão de crédito internacional, evitando que as compras fiquem sujeitas à variação do câmbio e ao IOF em compras em dólar, de 6,38%. O valor do aplicativo comprado é exatamente o que o cliente vê na hora da compra, sem surpresas”, disse Mike George, Vice Presidente Amazon Appstore e Serviços de Jogos.

A loja tem também uma seção chamada App Grátis do Dia, que oferece diariamente um aplicativo pago para ser baixados gratuitamente. Nesta semana, Angry Birds Seasons, TuneIn Radio Pro e Age of Zombies são alguns dos aplicativos pagos que terão um dia de download gratuito. Segundo a Amazon, a maioria dos aplicativos e jogos da loja podem ser usados em mais de um dispositivo Android.