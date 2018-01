Amazon lança moeda digital própria - Link - Estadão

Amazon coin pode ser usada para comprar aplicativos e jogos para o Kindle Fire

SÃO FRANCISCO – A Amazon lançou nesta segunda-feira, 13, sua própria moeda digital, a Amazon Coins. A moeda permite que usuários comprem aplicativos e jogos para o tablet Kindle Fire.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

As Amazon Coins podem ser adquirida na loja de aplicativos da empresa (disponível apenas para Android) e no site da loja. O produto ainda não está disponível para o Brasil (o Kindle Fire também não foi lançado aqui ainda).

A nova moeda da Amazon – uma moeda vale 0,01 dólar – pode ser usada, por exemplo, quando alguém está jogando um game e quer uma atualização instantânea para uma nova fase.

A Amazon colocou 500 moedas, ou US$ 5, nas contas de todos os donos de dispositivos Kindle Fire nesta segunda-feira, 13.

A empresa também está oferecendo um desconto progressivo para clientes que comprarem quantidades maiores da moeda da Amazon. Quem comprar 500 “coins”, ganha um desconto de 4%. quem comprar 5 mil ou 10 mil consegue 10% de abatimento no valor final.

Amazon e as novas telas

A Amazon.com anunciou nesta segunda-feira a compra da Liquavista, da Samsung Electronics, para ajudar a maior varejista online do mundo a desenvolver novas telas para dispositivos móveis.

O preço de compra da Liquavista não foi divulgado. A Samsung comprou a Liquavista, sediada na Holanda, no início de 2011, por uma quantia não revelada.

A Amazon é a empresa líder de dispositivos de leitura digital e tem uma gama de tablets Kindle Fire que compete com o iPad da Apple e aparelhos similares de Google e Samsung.

A Amazon também está testando e desenvolvendo outros dispositivos, como smartphones e um decodificador de TV baseado na Internet, segundo reportagens recentes do The Wall Street Journal e da Bloomberg Businessweek.

A Liquavista se concentra em uma tecnologia chamada “electrowetting”, que diz garantir claridade de telas em qualquer condição de iluminação e que pode mostrar vídeos sem usar muita energia.

A tecnologia atualmente pode ser usada em aparelhos móveis e no futuro deverá ser aplicada em produtos de exibição maiores, como laptops e TVs, segundo informações no site da Liquavista.

/ com Reuters