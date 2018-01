Amazon lança serviço de vídeo online - Link - Estadão

A Amazon.com lançou um serviço de TV e filmes em formato streaming para seus clientes especiais, a fim de concorrer diretamente com a Netflix, uma rival que vem crescendo rapidamente.

A Amazon anunciou na terça-feira, 22, que seus clientes prime, que pagam US$ 79 anuais para receber encomendas sem custo de frete e em prazo de dois dias, poderão escolher entre 5.000 programas de TV e filmes, a exemplo de Syriana, Doctor Who: Season 4 e Analyze This, para assistir em seus computadores e aparelhos como o Roku.

—-

As ações da Netflix caíram 4% na abertura do pregão da terça-feira, enquanto as da Amazon caíram 2,6%.

O lançamento intensifica a batalha entre Netflix, Apple, Google e Microsoft, que disputam o controle do entretenimento doméstico com sistemas que permitem que os usuários assistam TV e filmes diretamente da internet, em televisores e outros aparelhos, por exemplo computadores tablet.

Ao mesmo tempo, essas companhias estão tentando atrair conglomerados de mídia como Time Warner, Walt Disney, News Corp, Viacom e CBS, para que possam utilizar seus acervos de programas de TV e filmes.

A Netflix começou entregando DVDs aos seus assinantes pelo correio, em envelopes vermelhos brilhantes, mas agora está realizando a transição para a distribuição em formato stream.

A base total de assinantes da companhia já atinge os 20 milhões de pessoas e ela informou que uma vasta maioria de seus usuários nos Estados Unidos utiliza conteúdo em formato stream, em diversos aparelhos.

Recentemente, a Netflix lançou um serviço de assinatura exclusivo para conteúdo em formato streaming, ao custo de US$ 7,99 mensais nos EUA.

/ REUTERS