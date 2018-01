Amazon leva conceito do Kindle para tablets - Link - Estadão

Análise originalmente publicada no Economia & Negócios do Estado desta quinta-feira, 29.

O presidente e CEO Jeff Bezos apresentou o tablet Kindle Fire em conferência nesta quarta. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

SÃO PAULO – O lançamento era mais do que esperado. Desde que a Apple desenvolveu o tablet, o leitor de livros digitais da Amazon, o Kindle, lançado em 2007, se tornou um produto de nicho dedicado à leitura. Por isso, ficou com a imagem de um equipamento tecnologicamente defasado comparado, inevitavelmente, ao iPad. A Amazon agora tenta reverter essa posição e mostra sua resposta um tanto tardia a esse novo mercado de computadores móveis já saturado de promessas de concorrentes do iPad.

O Kindle Fire, como foi batizado, porém, vai além do que fizeram os fabricantes que têm lançado outros tablets. Ele promete fazer o que o primeiro Kindle fez com os livros. Será uma vitrine para a loja online norte-americana vender outros de seus produtos digitais, como filmes, séries de televisão, músicas e revistas. Um tipo de conteúdo que não funciona na tradicional tela preta e branca, feita de papel eletrônico, do Kindle, que também ganhou um novo modelo, agora sensível ao toque.

Jeff Bezos, fundador da Amazon e presidente executivo, deixou bastante clara a estratégia de ter um equipamento dedicado a incentivar os consumidores a adquirir os produtos da sua loja.

“Nós nos perguntamos: ‘existe uma maneira de levar todos nossos serviços a um produto notável oferecendo algo que os consumidores vão amar?’ A resposta é sim”, disse ele.

Muito mais do que um tablet, o Kindle Fire mostra como o futuro do comércio eletrônico passa pela venda de produtos digitais, online, em diversas plataformas e a Amazon não pode ficar fora disso. Com um produto dedicado, a loja direciona as vendas e atinge diretamente os consumidores de filmes e músicas que ela comercializa. A Apple faz o mesmo pela loja iTunes com iPads, iPhones e iPods. O formato do tablet ainda favorece o consumo desse tipo de conteúdo, o que é mais uma razão para a Amazon e outras lojas de comércio eletrônico apostarem no modelo digital.

A loja de Bezos é forte em inovação, criando aplicativos para todas as plataformas de smartphones e tablets sempre que surge uma novidade. O objetivo é que qualquer consumidor possa ouvir, ler ou assistir os produtos digitais da Amazon tanto em computadores com Windows, em smartphones Android ou tablets da Apple.

O que chama ainda mais a atenção é o preço do Kindle Fire, com tela de 7 polegadas. Nos EUA, ele custa menos da metade do modelo mais simples do iPad, que tem tela maior (10 polegadas) e é vendido por US$ 500. Por US$ 200, o Kindle Fire se destaca entre os principais concorrentes do iPad, como o Galaxy Tab 10.1, da Samsung, o Xoom da Motorola, e o Playbook, da RIM, que também estão na faixa de US$ 500. Quem reduziu o preço teve bons resultados, como a HP, que cortou o valor do Touchpad para US$ 100 depois de anunciar em agosto que iria parar de produzi-lo.

O Kindle mudou o mercado editorial em quatro anos, mas o impacto do tablet veio com o iPad, muito antes do aparelho da Amazon.