Amazon mostra seus novos Kindles - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Amazon apresentou nesta quinta-feira, 6, modelos com telas maiores e alta definição do seu tablet Fire, declarando guerra direta ao rival iPad. Além disso, seus populares Kindles ganharam nova forma e agora possibilitam leitura em ambientes escuros graças à tela iluminada.

Confira os aparelhos anunciados hoje e seus preços:

Kindle Fire HD

Além da tradicional tela de 7 polegadas, agora ganhou uma de 8,9″ (mais próxima do iPad), teve sua resolução melhorada e emite menos brilho que as telas LCD normais, o que promete tornar a prática de leitura menos cansativa.

Amazon incluiu ainda um sistema de dois speakers da Dolby, duas antenas Wi-Fi (pra evitar que a mão do usuário interrompa o sinal) e mostrou novos recursos como o “Immersion Reading” (algo como leitura imersiva) que permite que o usuário leia e ouça a narração de um livro simultaneamente; e o de “Raio X”, que fornece detalhes de personagens e outras informações sobre a obra, seja ela um livro ou um filme.

O Fire HD de 7″ chega primeiro no mercado, exatamente no dia 14 de setembro, por US$ 199. O de 8,9″ está previsto só para o dia 20 de novembro, por US$ 299. Há ainda uma versão de 32 GB deste, munido de internet 4G LTE, a sair da caixa só no fim do ano também, por US$ 499.

Kindle Fire

Com apenas um ano de vida, o tablet original da Amazon foi o aparelho mais vendido de toda a loja online, e representou 22% das vendas de tablets de todo os Estados Unidos. O aparelho teve suas capacidades de desempenho melhoradas, sua vida de bateria aumentou e o preço diminui. Seu novo modelo chega em setembro, por US$ 159.

Kindle Paperwhite

Substituindo o antigo Kindle Touch, a Amazon deu luz ao seu seu leitor eletrônico e o batizou de Kindle Paperwhite (“papel branco”). A tela ganhou 25% a mais de de contraste, resolução melhor, mas manteve seu cômodo tamanho de 6 polegadas.

Com brilho ajustável, o aparelho dá a capacidade ao leitor de ler seus livros digitais em ambientes escuros, sem perder a experiência real de leitura da tecnologia E-ink do modelo anterior. Embora mais luz possa gerar preocupações quanto a duração da bateria, a empresa garante que com o recurso de iluminação ligado, o aparelho deve durar oito semanas sem grandes problemas. Uma pequena novidade, mas bem interessante, é um aviso no pé da página com o tempo que resta para o usuário terminar a leitura.

O novo leitor eletrônico chega no dia 1º de outubro por US$ 119 (Wi-Fi) ou por US$ 179 (Wi-Fi e 3G).

Kindle

O tradicional e mais simples dos Kindles ganhou uma versão atualizada também. Mas sua maior novidade se reduz à queda de US$ 10 no seu valor. O pequeno e-Reader com teclas chega no mercado no dia 14 de setembro por US$ 69.

