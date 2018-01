Amazon nega criar streaming de TV paga - Link - Estadão

Segundo reportagem do Wall Street Journal, companhia de Jeff Bezos quer rivalizar com Netflix

*Atualizado às 15h30 para incluir reação da empresa

NOVA YORK – Na manhã desta quarta-feira, 22, o Wall Street Journal publicou que a Amazon estaria desenvolvendo um serviço de streaming de TV paga com programação ao vivo.

A Amazon abordou ao menos três companhias de mídia, de acordo com pessoas próximas ao assunto, disse o WSJ.

Entretanto, em resposta à reportagem, o relações públicas da Amazon, Drew Herdener disse: “Continuamos a montar uma seleção para o Prime Instant Video e a fazer programas originais no Amazon Studios, mas não estamos planejando licenciar canais de televisão ou oferecer serviço de TV paga”.

A Amazon agora oferece programas de TV e filmes sob demanda gratuitamente para clientes que sejam associados do serviço premium de envio da Amazon, o Prime.

A maior varejista online do mundo está ingressando nas fileiras de várias outras companhias incluindo a Sony que estão tentando dominar a sala de estar com programação de televisão transmitida via Internet. A Intel também tentou, embora tenha abandonado seus planos e vendido seu projeto à Verizon na terça-feira por uma quantia não revelada.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK