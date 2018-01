Amazon perde processo e pagará por livro deletado - Link - Estadão

Amazon perde processo e pagará por livro deletado

A Amazon terá que pagar US$ 150 mil ao estudante Justin Gawronski, que teve sua cópia de 1984, do George Orwell, deletada. Em julho, Gawronski entrou com um processo contra a empresa, afirmando que ela apagou remotamente não só a obra mas também as notas que ele havia feito para o sua lição de casa.

01/10/2009 | 17h09

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo