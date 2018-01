Amazon piora previsões e ações desabam 11% - Link - Estadão

FOTO: Reuters/Michaela Rehle FOTO: Reuters/Michaela Rehle

SÃO PAULO – O alto investimento da Amazon.com em novos conteúdos e tecnologias para combater rivais endinheirados está se mostrando caro, e analistas temem que isso afete os lucros operacionais da companhia por algum tempo.

As ações da Amazon recuavam mais de 11% nesta sexta-feira, 25, após ao menos 11 corretoras reduzirem o preço-alvo para os papéis em até us$ 60 dólares, para entre us$ 340 a us$ 460.

Ao menos duas corretoras reduziram sua recomendação para um equivalente a “manter”.

“Estamos nos estágios iniciais de uma massiva guerra de ecossistema entre Apple, Google, Amazon, Microsoft e possíveis outras companhias como Facebook e potencialmente o Alibaba”, disse o analista da Macquarie Research Ben Schachter.

“Nesse contexto, está claro que a guerra pelo ecossistema será cara e impactará as margens”.

Na quinta-feira, a Amazon previu perda operacional entre us$ 410 milhões e us$ 810 milhões para o terceiro trimestre, faixa bastante superior à perda de us$ 25 milhões registrada um ano antes. A empresa registrou um prejuízo de US$ 126 milhões (ou 0,27 de dólar por ação) no trimestre, um número expressivo quando comparado aos US$ 7 milhões (0,02 dólar por ação) de perda no trimestre do ano anterior.

Analistas da corretora Jefferies afirmaram que normalmente a Amazon apresenta previsões razoavelmente conservadoras e exagerou sua estimativa em nove dos últimos dez trimestres.

A Amazon está gastando bilhões de dólares na expansão de sua rede de depósitos e adquirindo conteúdo digital.