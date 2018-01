Amazon pode comprar serviço de streaming Twitch - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Amazon estaria interessada e começou negociações para a aquisição do Twitch, plataforma que permite a qualquer pessoa transmitir em vídeo as suas partidas de videogame pela internet. O serviço, que interessaria também ao Google, estaria em negociações adiantadas com a empresa de Jeff Bezos, de acordo com o blog The Information, citando duas pessoas familiarizadas com o tema.

Procurados pela reportagem da Reuters, Twitch e Amazon não quiseram comentar o assunto.

Em maio, vários veículos de imprensa publicaram que o Google havia selado um acordo para comprar o Twitch por US$ 1 bi, mas nada foi confirmado. A empresa diz ter mais de 50 milhões de usuários ativos mensalmente, e é um dos principais pólos para vídeos sobre videogames na web – além disso, games também são a categoria mais popular do YouTube, o site de vídeos do Google.

/ REUTERS