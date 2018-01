Amazon pode lançar Kindle no Brasil - Link - Estadão

Segundo boatos, a empresa estaria considerando vender o modelo mais básico por R$ 199

SÃO PAULO – A Amazon estaria planejando lançar seu e-reader Kindle no Brasil, segundo informações divulgadas por alguns sites.

Segundo a PublishNews, a Amazon estaria em negociações com editores brasileiros sobre conteúdo. O plano seria fechar os primeiros contratos por volta de março ou abril e começar a operar entre junho e julho.

Quanto a preços, a empresa americana estaria considerando vender o modelo mais básico do Kindle por R$ 199. Não foi comentado se o bem-sucedido Kindle Fire faz parte dos planos de lançamento.

Outro país que deve ter o Kindle lançado no mercado local é o Japão, de acordo com as mesmas fontes.