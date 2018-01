Amazon pode vender até 5 milhões de tablets - Link - Estadão

A estimativa foi feita para este último trimestre. A Apple, líder do mercado, já vendeu 30 mi de iPads desde o lançamento

SÃO FRANCISCO – A Amazonm pode vender até cinco milhões de tablets no quarto trimestre, o que faria da maior varejista da internet a principal competidora da Apple no segmento, afirmou a empresa de pesquisa Forrester Research nesta segunda-feira, 29.

A Amazon.com precisa dar a seu tablet um preço “significativamente” inferior aos das concorrentes e ter em estoque aparelhos suficientes para atender a demanda. Caso a companhia consiga resolver esses problemas, pode vender “facilmente” de três a cinco milhões de unidades nos últimos três meses de 2011, previu Sarah Rotman Epps, da Forrester.

A Apple vendeu pelo menos 30 milhões de iPads desde o lançamento do produto em abril de 2010. Produtos de rivais como Samsung, Research in Motion e Motorola Mobility não representaram ainda um real desafio ao produto.

Neste mês a HP anunciou que não irá mais comercializar seu TouchPad após as vendas do aparelho definharem.

“Até o momento, a Apple enfrentou muitos pretensos competidores, mas nenhum ganhou participação de mercado relevante”, escreveu Epps.

“A Amazon tem o potencial de ganhar uma fatia das vendas rapidamente, além de estar disposta a vender hardware abaixo do preço, como fez com o Kindle. Isso faz com que ela seja um competidor desagradável (para a Apple)”.

Um problema para concorrentes do iPad tem sido o pequeno número de softwares personalizados em comparação com o produto da Apple –estimado pela própria empresa em 100 mil aplicativos– notou a Forrester.

“Se o tablet da Amazon, baseado no sistema operacional Android (do Google) vender milhões (de unidades), o Android vai parecer mais atraente para desenvolvedores que tiveram como postura esperar para ver o resultado”, relatou Epps.

/Reuters

