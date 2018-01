Amazon prepara celular com tela 3D; diz jornal - Link - Estadão

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, imagens “flutuariam” sobre a tela do smartphone; dispositivos de mídia também estariam a caminho

SÃO PAULO – Depois de se consolidar no mercado de tablets e leitores eletrônicos com seu bem-sucedido Kindle, a Amazon poderá ampliar sua gama de produtos de hardware. Segundo o jornal inglês The Wall Street Journal, fontes próximas à empresa disseram que a companhia de Jeff Bezos estaria desenvolvendo dois smartphones, sendo um deles com tela em 3D.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Presidente Jeff Bezos apresentou o tablet Kindle Fire em conferência. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Para utilizar o dispositivo e ter a experiência tridimensional, não seria necessário usar quaisquer óculos especiais. Segundo o jornal, o aparelho teria uma tecnologia de rastreamento ocular que faria as imagens “flutuarem” por cima da tela, como um holograma.

Os usuários poderiam, então, navegar pelo conteúdo apenas movimentando os olhos. Segundo as fontes ouvidas pelo WSJ, o celular chegaria ao mercado nos próximos meses.

Além disso, a Amazon também estaria fabricando dispositivos de mídia: um player com serviço de streaming de músicas e um aparelho voltado à transmissão de filmes e séries de TV online. A Amazon não se pronunciou sobre os rumores.

Esta não é a primeira especulação sobre planos da companhia de Bezos em lançar um smartphone, a fim de competir com iPhones e Androids em um mercado que segue em crescimento.

Rumores sobre o lançamento de um celular próprio circulam desde o ano passado, inclusive com um serviço de mapas em 3D; no entanto, nunca foram confirmados pela empresa.

—-

Leia mais:

• Smartphone da Amazon?

• Amazon testa smartphone próprio, diz WSJ

• Tensão pré-Amazon