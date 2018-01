Amazon prepara tablet para o segundo semestre - Link - Estadão

A Amazon pode finalmente lançar o seu tablet. Rumores sobre o desenvolvimento do produto circulam na imprensa especializada desde que a marca perdeu a liderança do mercado de leitura digital para o iPad, da Apple. Segundo o jornal taiwanês Digitimes, a megastore está em contato com a fabricante taiwanesa Quanta, que hoje faz equipamentos para a Sony e para a RIM, para a produção mensal de 700 mil a 800 mil tablets, que seriam lançados no segundo semestre deste ano.

Os equipamentos rodariam o sistema operacional Android, que em março ganhou uma loja de aplicativos dentro do site da Amazon.

Ainda de acordo com a reportagem, o tablet estaria em desenvolvimento na E Ink Holdings, que está criando uma tecnologia similar ao touchscreen da Apple. A empresa foi responsável pela criação da tecnologia do Kindle e estaria trabalhando em uma forma de garantir a reprodução fiel de cores no novo aparelho. Ao contrário do iPad, o Kindle reproduz apenas um tom entre o cinza e o preto, com fundo branco, supostamente o mais próximo às páginas de livros reais.

A empresa ainda não comentou a reportagem do Digitimes, nem confirmou a notícia de que está produzindo um tablet.