Amazon registra receita maior que o esperado no 1º trimestre - Link - Estadão

Centro de distribuição da Amazon em Milton Keynes, na Inglaterra.

SÃO FRANCISCO – As receitas da Amazon.com subiram mais que o esperado no primeiro trimestre, apesar de ofuscada por um forte aumento dos gastos com tecnologia, conteúdo e novos depósitos enquanto a empresa de comércio eletrônico entra em novos negócios. As receitas da companhia no primeiro trimestre subiram 23%, para US$ 19,74 bilhões de dólares, impulsionadas pelas vendas na América Latina.

A unidade internacional da Amazon, que responde por 40% das vendas, continuou prejudicada enquanto as vendas desaceleraram para 18% durante o trimestre. As vendas unitárias globais, uma medida acompanhada de perto sobre quantos itens a Amazon vendeu, também desacelerou, subindo apenas 23%.

A companhia está investindo fortemente em novos mercados no exterior, particularmente na China, onde enfrenta forte competição com a empresa de e-commerce Alibaba.

“Muitas das coisas que fizemos – garantir que tenhamos os preços justos em benefício dos consumidores, garantir que nosso nível de serviço estejam no lugar certo – são coisas que continuamos trabalhando na China”, disse o diretor financeiro Tom Szkutak durante teleconferência.

O número supera as estimativas médias de Wall Street de US$ 19,4 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S. A Amazon reportou lucro por ação de US$ 0,23, em linha com as projeções.

