Amazon registra sistema de 'entrega antecipada' - Link - Estadão

Varejista cria mecanismo que envia produto a região antes mesmo de consumidor concluir a compra

SÃO PAULO – As inovações sobre o sistema de logística da Amazon já foram discutidos em peso quando Jeff Bezos anunciou a possibilidade de fazer entregas com drones. Agora ele decidiu abusar dos algoritmos de previsibilidade e patenteia um esquema que prevê que determinado consumidor vai de fato pedir o produto antes de fechar o negócio. A patente foi registrada em agosto de 2012 e aprovada em dezembro de 2013.

Segundo o documento de registro de patente do sistema intitulado “Antecipatory Shipping” (algo como “entrega antecipada), o mecanismo desenvolvido envolve no envio do produto a uma determinada área geográfica enquanto o potencial consumidor avalia comprar o produto mesmo sem dar o endereço desse consumidor (já que ele ainda não fechou negócio). Enquanto o pacote estiver em trânsito, caso o consumidor conclua sua compra, a Amazon então envia o endereço específico de entrega e a entrega é feita em um tempo menor do que pelo método de entrega atual.

A empresa tem cerca de 225 milhões de clientes em todo o mundo e arrecadaram US$ 61 bilhões em receita em 2012.