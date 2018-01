Amazon reporta prejuízo de US$ 126 milhões em trimestre - Link - Estadão

Jeff Bezos, CEO da Amazon. FOTO: Reuters Jeff Bezos, CEO da Amazon. FOTO: Reuters

SEATTLE – As ações da Amazon.com caíram ontem após a varejista online ter registrado um prejuízo no segundo trimestre acima do esperado, com os números de despesas ultrapassando o aumento da receita.

A Amazon é famosa por adotar a estratégia de acumular baixo lucro na venda de eletrônicos (que entram no mercado a preços muito competitivos), mas que servem como plataforma para o consumo de outros diversos produtos da empresa, como livros, filmes, aplicativos e serviços. Investidores costumam aceitar os magros lucros da Amazon, acompanhados, em contrapartida, de gordas receitas. Mas não neste trimestre.

O valor das ações da companhia sediada em Seattle caiu US$ 25,63, ou 7,1%, chegando a US$ 332,98 após o fechamento do pregão.

Amazon registrou um prejuízo de US$ 126 milhões (ou 0,27 de dólar por ação), um número expressivo quando comparado aos US$ 7 milhões (0,02 dólar por ação) de perda no trimestre do ano anterior. A estimativa média feita por analistas consultados pela Zacks Investment Research era de perdas de 0,13 dólar por ação.

A empresa disse que, no entanto, a receita cresceu 23%, de US$ 15,7 bilhões para US$ 19,34 bilhões, na comparação do período. A cifra bateu as previsões de anaistas de Wall Street, que esperavam algo como US$ 19,33 bilhões, de acordo com a Zacks.

Olhando para frente, a Amazon espera que uma receita para o terceiro trimestre entre US$ 19,7 bilhões e US$ 21,5 bilhões. A previsão dos analistas fica no meio do previsto pela Amazon, em US$ 20,81 bilhões, de acordo a empresa de pesquisa FactSet.

As ações da empresa caíram cerca de 10% desde o início deste ano, enquanto o índice Standard & Poor’s 500 subiu 7,6%.

A Amazon há muito tem focado em gastar o dinheiro que faz em expandir a empresa para novas áreas. A empresa recentemente ampliou seu sistema de entregas feitas aos domingos, e lançou um aparelho de streaming de filmes, séries e jogos chamado Amazon Fire TV, entrando em um mercado disputado por Apple e Google. Contra as mesmas empresas, lançou nesta semana seu smartphone, Fire Phone, que obteve críticas mornas nos Estados Unidos, onde é vendido.

/ASSOCIATED PRESS