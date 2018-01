Amazon tem fotos do Kindle em português - Link - Estadão

Imagens encontradas no site da Amazon mostram Kindles, a versão mais simples, com menu em português

SÃO PAULO – A Amazon já demonstra estar com tudo pronto para se instalar de vez no Brasil. Um blogueiro achou armazenada no servidor da Amazon fotos do Kindle em português, mostrando o menu no nosso idioma, além de o logo na versão .br já pronto para rodar (veja ao lado). A expectativa é que a Amazon chegue antes do Natal, provável que nesta semana, embora nada esteja confirmado. Em outros momentos neste ano, outros rumores também indicavam a chegada da Amazon ao Brasil (primeiro setembro, depois outubro, há 15 dias e na quinta-feira passada).

As fotos foram noticiadas primeiramente por um blog especializado em DVDs. A informação, no entanto, não é confirmada pela empresa.

A Amazon ganhou a disputa pelo domínio .br na Justiça em setembro. O site “amazon.com.br” (agora fora do ar) antes pertencia a uma empresa de TI baseada na capital do Estado do Pará. Após a decisão, a empresa paraense mudou seu site para www.amazonet.com.br.

Segundo o Link apurou, os contratos com editoras mais importantes já foram firmados e os livros populares como (como O Hobbit, da WMF Martins Fontes, Cinquenta tons de cinza da Intrínseca e Ágape, da Globo Livros) já foram adquiridos. O que está atrasando a chegada da empresa, além da conclusão dos contratos (recentemente foram selados os acordos com a Companhia das Letras e com a Globo Livros) é a demora para se adaptar livros para e-book e, mais especificamente, para o formato exigido pela Amazon (imagem de capa separada do corpo do texto, inclusão de metadados, etc).

Segundo uma fonte ligada ao mercado, tudo indica que a Amazon chega nesta semana, mas é muito difícil cravar a data, pois sempre é possível que a Amazon prolongue mais a chegada dela. Considera-se improvável que a empresa demore mais que uma semana para fazer o anúncio, tendo em vista a proximidade do Natal e a chegada das concorrentes Kobo – e seu leitor eletrônico –, Apple e Google.

Veja abaixo as fotos encontradas pelo blog:

As imagens podem ser vistas diretamente no site da Amazon aqui, aqui, aqui e aqui.

