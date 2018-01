Amazon tenta atrair mais publicações para o Kindle - Link - Estadão

A Amazon disse na segunda-feira, 8, que vai começar a pagar uma fatia maior às empresas que publicam revistas e jornais no Kindle. A loja online vai destinar 70% do valor das assinaturas digitais, depois de retirados os custos de entrega, de cada revista ou jornal vendido na Kindle Store.

A iniciativa é uma inversão nos valores que o CEO da News Corporation, Rupert Murdoch, havia afirmado que a Amazon estava pagando para as publicações da empresa no ano passado, como o jornal Wall Street Journal, dos Estados Unidos. Murdoch disse em dezembro do ano passado que a Amazon pagava à News Corporation pouco mais de um terço da assinatura mensal de US$ 14,99 do Wall Street Journal, o que ele descreveu como “um negócio não muito bom”.

A mudança, que começa a partir de 1º de dezembro, vem em um momento em que revistas e jornais norte-americanos aumentam o interesse por plataformas digitais como Kindle e o iPad da Apple para retomar a perda das receitas com assinantes e anunciantes.

A Amazon disse que poderão participar dos novos termos apenas os jornais e as revistas que têm edições digitais para todas as versões do Kindle, incluindo seus aplicativos para celular, e que fornecem a edição digital em todos os países em que têm direitos de publicação.

Segundo a Amazon, um jornal que envia aos assinantes cerca de 9 megabytes por mês em conteúdo digital paga cerca de US$ 1,35 em custos de entrega para cada cliente. Isso significa que uma assinatura de US$ 9,99 significaria um retorno de US$ 6,05 a um jornal ou a uma revista que publica edição digital para o Kindle.

Peter Larsen, diretor de periódicos do Kindle, disse em comunicado que o aumento da divisão de receitas “é uma ótima ferramenta para melhorar e facilitar a publicação no Kindle”.

A News Corporation não comentou o novo valor de repasse.

