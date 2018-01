Amazon terá streaming de filmes da Universal - Link - Estadão

O gigante de vendas na internet assina com a Universal e deve ofertar seu conteúdo por serviço de streaming a US$ 79 por ano

Turistas visitam os estúdios da Universal em Orlando. FOTO: Scott Audette (Reuters)

SÃO FRANCISCO – A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 28, mais um acordo para streaming de vídeo, aumentando seu acervo de conteúdo digital antes de lançar um computador tablet, no final do ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Amazon anunciou licenciamento de cerca de mil filmes da Universal Pictures. Os filmes, entre os quais Elizabeth, Quero ser John Malkovich e Billy Elliott, estarão disponíveis para membros do programa Amazon Prime, que recebem entregas gratuitas de produtos e vídeos em formato stream por US$ 79 anuais, acrescentou a companhia.

Na semana passada, a Amazon havia assinado um acordo com a CBS, no valor de mais de US$ 100 milhões, de acordo com Anthony DiClemente, analista da Barclays Capital. O acordo aumentou em 2 mil vídeos o acervo oferecido pela Amazon Prime, elevando-o a mais de 8 mil filmes e programas de TV.

O contrato com a NBC elevará o total a mais de 9 mil títulos, anunciou a Amazon na quinta-feira.

O acordo intensifica a concorrência entre a Amazon e a líder nos serviços de vídeo em formato stream, a Netflix, bem como a Apple e o Hulu.

A Amazon é líder em livros digitais, com seu leitor eletrônico Kindle e loja online. Mas a empresa está se expandindo para o ramo de conteúdo digital, que inclui aplicativos e jogos, bem como vídeos.

A companhia deve lançar um tablet no final do ano, o que dará à empresaá outra plataforma para venda de conteúdo digital.

A Netflix, maior serviço de locação de filmes, com 23 milhões de assinantes, oferece mais de 20 mil títulos. A empresa pode ultrapassar os 30 milhões de assinantes até o final de 2011.

A Amazon encerrou o segundo trimestre com 144 milhões de usuários ativos, mas os clientes do serviço Amazon Prime formam menos de 10% desse total, de acordo com estimativas do Barclays Capital.

/ Alistair Barr (REUTERS)