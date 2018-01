Amazon torna o Fire menos lento - Link - Estadão

O Kindle Fire, o tablet a cores da Amazon, está voando das prateleiras virtuais, diz a empresa. Seu preço é de US$ 200 e é isso que todos os consumidores acham que precisam saber.

Mas quando fiz a resenha do Fire há algumas semanas não me mostrei o que chamaria de fanático. Na verdade, ele não tem nenhuma câmera, microfone, não tem a função de GPS, bluetooth, espaço para cartão de memória, não tem calendário ou notepad embutidos. Mas o problema real era a sua capacidade de reação. Como escrevi:

“O mais problemático, porém, é que o Fire não tem nada comparável à perfeição e velocidade do iPad. Você sente o preço de US$ 200 a cada toque do seu dedo. As animações são morosas e aos saltos — mesmo quando vira uma página que você pensaria ser o orgulho da equipe do Kindle. Às vezes algo que você digita não é registrado. Não há nenhum indicador de ‘espere’ ou ‘avance’, de modo que frequentemente você não sabe se a máquina chegou a registrar seus comandos. A velocidade das animações não foi bem calculada, de modo que tudo parece inferior.”

Em outras palavras, o Fire original era barato, mas muito lento para operar.

Não era preciso muito esforço para prever, contudo, que Amazon acabaria corrigindo as falhas do software. “Amazon tende a continuar trabalhando para acabar com a inépcia das suas criações 1.0 até se tornarem um sucesso”, escrevi.

E com certeza. Na noite de terça-feira, a Amazon lançou um software de atualização gratuita para o Kindle Fire que, se você me perguntar, deveria ser chamado Polish Update (atualização de aprimoramento). Seu principal objetivo é resolver todas essas questões de velocidade mal calculada, lentidão e saltos bruscos. A atualização será fornecida automaticamente ao seu Kindle Fire.

E com certeza: o “carrossel” da tela, a gaveta rotativa que mantém todos os seus livros, revistas e filmes, agora para na hora, quando você desejar. Basta apenas um toque para abrir alguma coisa em vez dos vários frustrantes. Quando você digita alguma coisa, ela abre mais rápido e de modo mais fluído. Virar as páginas ficou mais fácil, especialmente das revistas.

Há também algumas novas funções: por exemplo, agora você pode escolher o que quer no carrossel; basta pressionar o dedo no ícone e escolher o Hide Item do menu de atalhos.

Ainda há algumas coisas que a Amazon precisa aprimorar. Por exemplo, ler uma revista ainda é um exercício frustrante; com muita frequência, a série de ícones de navegação das páginas ainda se intromete no topo daquilo que você está tentando ler. Outros problemas podem não ser tão simples de solucionar: por exemplo, o botão liga/desliga está bem embaixo, onde o Kindle fica naturalmente apoiado quando você está lendo.

Ele desliga sozinho muitas vezes.

Mas, o software de atualização agora acaba com a lentidão que caracterizava o software original do Fire.

Agora, se você está em busca de um tablet, o Fire não é o único que está no mercado. O Nook Tablet, da Barnes & Noble (US$ 250) tem seu charme próprio (como o serviço de oferta de filmes Netflix, muito mais rápido) e naturalmente o iPad custa muito mais (US$ 500), mas também faz muito mais e mostra muito mais na sua tela maior.

Mas se você já é um feliz membro do ecossistema da Amazon : a loja de música, livraria, filmoteca — então o Kindle Fire pode agora estar chamando o seu nome mais alto do que nunca. Os retoques feitos hoje fazem uma enorme diferença.

* Publicado originalmente em 20/12/2012.