Amazon traz novo Kindle Paperwhite ao Brasil - Link - Estadão

Modelo mais avançado do leitor eletrônico de livros da empresa traz novos recursos e bateria com duração de oito emanas

SÃO PAULO – A Amazon Brasil começa a vender hoje no País o novo Kindle Paperwhite, versão mais avançado do leitor de livros da empresa e que está à venda nos Estados Unidos desde setembro.

O lançamento apresenta nova tecnologia de tela com maior contraste, versão atualizada do sistema de iluminação embutida, processador 25% mais rápido e tecnologia de toque com precisão 19% maior.

O aparelho também tem Wi-Fi embutido, bateria com oito semanas e duração e novos recursos, como o construtor de vocabulário, que compila as palavras que o usuário pesquisou em um dicionário em uma lista, e um sistema de pesquisa inteligente que integra o dicionário a Wikipedia.

O novo Kindle Paperwhite será vendido por R$ 479 nos sites PontoFrio, Extra e Girafa, e na Livraria da Vila. Nos Estados Unidos, o modelo é vendido por US$ 199. “Vai fazer um ano que lançamos nossa operação aqui no Brasil e nossos produtos têm tido uma adoção cada vez maior, inclusive por usuários de tablets” diz Alex Szapiro, Country Manager da Amazon no Brasil. A empresa não revela números, mas Shapiro diz que o modelo mais simples. chamado Kindle, é o mais popular entre os brasileiros por causa do preço de R$ 299.

Em março, outros dois modelos foram lançados no País. O Kindle Paperwhite Wi-Fi, que sairá de linha com o lançamento da nova versão anunciada hoje, e o Kindle Paperwhite 3G, que segue à venda por R$ 699.

Estratégia.

A Amazon continua adotando um modelo diferente de vendas do Kindle no Brasil, restrita à lojas físicas e virtuais parceiras, ao contrário da matriz americana, que vende o aparelho diretamente no site da empresa. “Nossos planos são incluir novos parceiros em breve, inclusive uma nova grande varejista que vamos anunciar antes do Natal”, diz Szapiro, sem revelar se há planos para vendas pelo site brasileiro .

O lançamento dos tablets da empresa no País também não se concretizou. O Kindle Fire, tablet lançado nos EUA em novembro de 2011 e que pode servir de vitrine para a empresa vender outros produtos digitais, como filmes e música, não chegou até hoje ao Brasil.

A Amazon Brasil tem em seu portfólio 2 milhões de livros, sendo 24 mil títulos em português.