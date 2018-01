Amazon vai investir US$1,49 bi em centro logístico nos EUA - Link - Estadão

Reuters Com recursos criados para facilitar o pagamento, como as compras com um clique, ficou mais difícil garantir a segurança de pagamentos.

A Amazon planeja investir US$ 1,49 bilhão na construção de um centro logístico para cargas aéreas nos Estados Unidos, afirmaram autoridades norte-americanas. O anúncio alimentou especulações de que a empresa poderá um dia competir diretamente com as gigantes FedEx e UPS.

A maior varejista online do mundo assinou contrato de 50 anos envolvendo um terreno de cerca de 900 acres em um aeroporto internacional no norte do Estado de Kentucky, próximo a hubs globais de carga de grandes companhias aéreas.

A Amazon está transportando mais encomendas para os clientes, apostando em estratégia para reduzir custos e reduzir incertezas relacionadas à contratação de serviços terceirizados.

A empresa afirma que suas ações são complementares, não substituição de transportadores de carga. Analistas, porém, suspeitam de ambições maiores.

"Estimamos uma oportunidade de mais de US$ 400 bilhões para a Amazon em contratos logísticos", disse Colin Sebastian, analista da Baird Equity Research.