Amazon vai produzir filmes para cinemas - Link - Estadão

Cena de ‘Transparent’, série premiada da Amazon. FOTO: Reprodução Cena de ‘Transparent’, série premiada da Amazon. FOTO: Reprodução

NOVA YORK – A Amazon.com anunciou sua entrada na indústria do cinema após alguns sucessos em produções de televisão, o mais recente sinal de que a varejista de Internet pretende se tornar um grande estúdio de Hollywood.

A Amazon afirmou nesta segunda-feira que pretende produzir cerca de 12 filmes por ano para lançamento em cinemas. As produções serão, então, disponibilizadas no seu serviço de vídeo Prime depois de dois meses, uma enorme queda em relação ao período de um ano que normalmente espera para transmitir os lançamentos de Hollywood.

A empresa pretende se concentrar em filmes “indies” com orçamentos de entre 5 milhões e 25 milhões de dólares, disse a porta-voz Sally Fouts.

Embora o montante seja modesto em comparação às grandes produções de Hollywood, a medida irá aumentar os gastos da Amazon, irritando potencialmente investidores preocupados com a falta de rentabilidade e a divulgação deficiente de seus gastos.

O serviço da Amazon compete diretamente com o da Netflix, com acervo de milhares de filmes e programas de televisão.

Séries

Na última semana, a série exclusiva da Prime Instant Video, Transparent recebeu dois prêmios no Globo de Ouro: o de melhor série de TV musical ou comédia e melhor ator em série de TV musical ou comédia.

A Amazon também anunciou um contrato com Woody Allen, que vai criar sua primeira série de TV, exclusiva do Prime Instant Video. O serviço de vídeo via internet, que não está disponível no Brasil, custa US$ 99 por ano nos Estados Unidos.

/REUTERS