Amazon vende Kindle 3G em português - Link - Estadão

Empresa promete ’3G gratuito’ e ‘sem taxas mensais’ para baixar livros em qualquer lugar

SÃO PAULO – A Amazon anunciou o início da venda da versão mais sofisticada do seu leitor eletrônico Kindle para o Brasil e outros 174 países.

O aparelho, disponível em sete idiomas, entre eles o português, vem com tela sensível ao toque, 3G “gratuito” e estará disponível para compra pelo site da Amazon a partir do dia 27 de abril por US$ 189, embora já seja possível se inscrever na pré-venda.

Segundo o release da empresa, o 3G do aparelho não é vinculado a nenhuma operadora e não tem custo para o usuário. “Consumidores nunca terão que procurar ou pagar um ponto de Wi-Fi, não existem contratos anuais ou taxas mensais – simplesmente baixe e leia livros a qualquer hora por todo o mundo”.

A tradução do Kindle Touch 3G para o português dá peso a boatos de que a empresa poderá entrar no mercado do comércio eletrônico brasileiro em setembro deste ano.

