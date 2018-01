Amazon venderá bebidas e alimentos embalados na Índia - Link - Estadão

Jeff Bezos, da Amazon, viaja à Índia para negociar com comerciantes locais. FOTO: AFP Jeff Bezos, da Amazon, viaja à Índia para negociar com comerciantes locais. FOTO: AFP

BANGALORE – A varejista online Amazon.com planeja vender bebidas e alimentados embalados na Índia a partir da metade de outubro, segundo o jornal Economic Times, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Amazon, que já começou a aceitar encomendas para a Coca-Cola Zero, eventualmente começará a vender alimentos frescos na Índia, de acordo com o Economic Times.

A Amazon já está em conversas com marcas como a Kelloggs e a Cornitos, segundo o jornal.

A Amazon India não respondeu de imediato a pedidos por comentários, mas vale lembrar que a empresa abriu seu site indiano em junho passado.

Em julho, a Amazon disse que investirá mais US$ 2 bilhões de dólares na Índia depois que a maior varejista eletrônica do país, a Flipkart, atraiu US$ 1 bilhão de dólares em recursos novos, elevando as apostas em um setor de comércio eletrônico nascente, mas que cresce rapidamente.

/ REUTERS