Amazonas terá redes de fibra ótica - Link - Estadão

Acordo com a Telebrás faz parte do Programa Nacional de Banda Larga

A Telebrás assinou nesta quinta-feira um acordo com o governo do Amazonas visando a cooperação para integração de redes de fibra ótica no Estado e avanço do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), informou a estatal.

O convênio também buscará o fornecimento de internet rápida para órgãos do governo federal locais, e prover infraestrutura de telecomunicações para futuros eventos esportivos. A capital Manaus é uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.

A primeira ação entre a Telebrás e a empresa de Processamento de Dados da Amazônia (Prodam) será interligar a cidade de Coari, interior do Estado, considerada uma das mais ricas da região Norte. Essa rede de fibras óticas utilizará o gasoduto da Petrobras na região.

A Telebrás foi reativada oficialmente em 2010 para ser o braço de operação do PNBL, plano do governo federal que visa popularizar o acesso à Internet rápida no Brasil.

