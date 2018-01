América Latina ganha portal de dados abertos - Link - Estadão

Capitaneado pelo W3C Brasil, OD4D quer ser um arquivo de informações e incentivar países a adotarem políticas abertas

SÃO PAULO – O portal da OD4D (Dados Abertos para Políticas Públicas na América Latina e Caribe), criado pela w3c Brasil em parceria com o Centro Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Canadá (IDRC) e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi lançado nesta quarta-feira, 10, no Equador.

—-

Vagner Diniz, gerente do W3c Brasil disse ao Link que espera que o portal contribua no desenvolvimento de estratégias de dados abertos que levem à prestação de contas, serviços inovadores e à efetividade de políticas públicas em setores estratégicos, promovendo uma economia do conhecimento mais inclusiva na América Latina e Caribe. “Se conseguirmos aumentar o conhecimento sobre o assunto, será um bom resultado. Se tivermos mais países abrindo seus dados e a sociedade civil fazendo mais uso desses dados, terá sido um resultado excelente”, disse.

Para Vagner, “o maior benefício os dados abertos hoje é a possibilidade de que qualquer pessoa ou organização pode desenvolver aplicações e serviços”. “Isso é muito significativo porque não é mais necessário depender do ‘proprietário’ dos dados para que este desenvolva sistemas de acordo com a sua visão e prioridade”, diz. Ele acredita que a vantagem dos dados abertos vai além da transparência governamental – ela pode chegar ao ambiente empresarial também. É possível, segundo ele, o “desenvolvimento de novos negócios de caráter comercial a partir da transformação dos dados abertos em serviços de valor agregado”.

Portal. Funcionando com opção trilíngue (português, espanhol e inglês), o site terá como função ampliar o conhecimento sobre dados abertos e do seu potencial para melhorar as políticas públicas do continente. Em entrevista ao blog Públicos do Estadão realizada no mês passado, Diniz afirmou que a maior parte dos dados armazenados pelos governos não se transforma em informação ou serviços para a população.

Outro objetivo do portal é mostrar as ações do projeto de Dados Abertos para o Desenvolvimento de maneira transparente, agregando o conteúdo gerado tanto pelo projeto quanto de terceiros. “Um repositório de informações”, definiu Vagner, que esteve no lançamento em Quito durante o Seminário Internacional sobre o Plano de Ação sobre a Sociedade da Informação para América Latina e Caribe (eLAC2015). O portal também é aberto à colaboração e todo seu conteúdo pode ser reproduzido livremente.

