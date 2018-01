Americanas terá de pagar R$ 100 mil por dia - Link - Estadão

Americanas terá de pagar R$ 100 mil por dia

A Justiça do Rio aumentou de R$ 20 mil para R$ 100 mil a multa diária a ser paga pela Americanas.com. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico na terça-feira, 31. A empresa não respeitou a liminar que suspendeu as vendas pela internet até que sejam feitas todas as entregas atrasadas.

03/06/2011 | 16h40

