Americano pode ser condenado por ler o e-mail da esposa - Link - Estadão

O americano Leon Walker, de 33 anos, suspeitava que estava sendo traído pela esposa, Clara, na cidade de Rochester Hills. Para confirmar suas suspeitas, invadiu o e-mail da esposa, uma conta de Gmail acessada a partir do computador compartilhado do casal.

A traição foi confirmada, só que agora, além de perder a esposa, Walker pode perder também a liberdade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo o Telegraph, Leon Walker pode ser condenado por até cinco anos de prisão de acordo com as leis norte-americanas contra roubo de identidade. A promotora de justiça do condado de Oakland, Jessica Cooper, afirmou que Walker ainda pode ser enquadrado como hacker.

A defesa de Leon afirma que o marido traído agiu de forma a proteger o primeiro filho da esposa. A mulher tinha um caso com seu segundo ex-marido — que já havia sido preso anteriormente por agredir a criança.