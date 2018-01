Amiguinha e amigona - Link - Estadão

Lamentamos que o vídeo acima seja em inglês. Vale a pena assistir apenas pelas cenas. A história é a seguinte: há um santuário de elefantes no Tennessee (EUA). E, lá, os elefantes andam todos em duplas. São como super amigos. Fazem tudo em dupla: comem em dupla, tomam água em dupla, passeiam em dupla etc.

Pois uma das moradoras do santuário em vez de fazer amizade com outro elefante fez com uma cadela. No vídeo, as duas são apresentadas. Depois disso, o narrador conta que a cadela teve um problema na coluna e ficou três semanas na sede do santuário. A elefanta passa todo esse tempo encostada na grade da sede, querendo saber da sua companheira. Um dia, um dos funcionários da instituição, leva a cadela, ainda doente, para um encontro com a sua companheira, que faz um carinho com a tromba.

Depois, recuperada, a cadela volta ao espaço aberto com a sua amigona. E aí o vídeo acaba, não sem antes o narrador perguntar “se elas conseguiram superar uma enorme diferença e virar amigas, porque nós não conseguimos fazer o mesmo”?