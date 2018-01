Amor de guerra - Link - Estadão

Começou na guerra. No Afeganistão ocupado pelas tropas norte-americanas. Keykey estava perdido e machucado, sem dono, sem cuidados, até sem nome. Até que Chris Berry, membro da Marinha dos Estados Unidos, o resgatou das ruas, tratou seus ferimentos, lhe deu um nome e um lar.

Chris, junto de seus companheiros de tropa Brian Chambers e Aaron Shaw, ajudava gatinhos perdidos que eles encontraram enquanto serviam no Afeganistão. Quando o trio achou Keykey e Kiki, adotaram os bichanos e passaram a procurar abrigo para os que mais eles encontrassem vagando sem dono.

Kiki e Brian

Hoje, Keykey está morando com os pais de Chris em Michigan e Kiki está com os de Brian, no Texas.

Vale lembrar que, em 2007, a Marinha americana criou o projeto Nowzard para resgatar e achar nova casa para animais perdidos e abandonados no Afeganistão e no Iraque.