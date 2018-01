Anac facilita liberação de aparelhos eletrônicos em voos - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou por comunicado na manhã desta quinta-feira, 30, que permitirá o uso de aparelhos eletrônicos por parte dos passageiros em todas as fases dos voos comerciais, dependendo do dispositivo.

As companhias aéreas podem solicitar a permissão do órgão a partir desta quinta-feira, desde que garantam que os dispositivos eletrônicos não farão interferência nos sistemas de comunicação e navegação dos aviões, diz o comunicado.

Entre os aparelhos citados pela Anac estão incluídos celulares, tablets, câmeras fotográficas, entre outros. Atualmente, o uso de eletrônicos a bordo possui limitações, como a proibição do uso de celular durante todo o voo.

Com as novas normas, os passageiros poderão ligar e acessar a internet quando o avião estiver em terra e usar os dispositivos em “modo avião” no ar.

/ EFE