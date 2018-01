Análise - InfoWay N8635 - Link - Estadão

Notebook da Itautec aguenta o tranco

Praticamente toda máquina vendida no mercado brasileiro ao público jogador tem alguma deficiência séria. Placa de vídeo inadequada, pouca memória ou processador ineficiente acabam com a experiência de jogo. E se a máquina não serve para jogar, ela não serve para trabalhos mais pesados, como modelagem 3D, edição de vídeos ou fotos mais elaboradas.

Foi para tentar suprir essa lacuna de mercado que a Itautec lançou o InfoWay N8635. No papel, a configuração impressiona: Intel Core 2 Duo de 2 Ghz, placa de vídeo GeForce 9600 M de 512 MB, 120 GB de HD e conexões mil. Ele tem 2 entradas USB, uma e-Sata (que também serve como USB) e até HDMI, com suporte a áudio.

Como máquina de uso geral, para web, criar documentos e editar fotos, o N8635 funciona bem, mas nada diferente de um netbook. É nas tarefas mais pesadas, que demandam poder de processamento e memória, como edição de vídeo, que ele performa bem.

O visual da máquina é o que primeiro chama a atenção. Ela parace um amálgama de alguns computadores. Da HP, o acabamento brilhante, com grafismos baseados em linhas. Da Acer, o uso de bons altofalantes, escondidos nas laterais dos teclados. E da Dell, a vocação para o desempenho, representado pela linha Alienware. Essa mistura de influências funcionou, mas deixou o InfoWay meio descaracterizado. Ele parece com tudo e ao mesmo tempo não se parece com nada. Não é um notebook feio, mas falta a ele uma característica marcante.

A placa de vídeo é boa, mas não impressionante. O que mais importa nela é o consumo de energia e a capacidade de acelerar o processamento geral da máquina. Como utiliza uma linguagem de programação própria, denominada CUDA, a placa consegue disponibilizar para diversos programas a velocidade de processamento da placa de vídeo. Para alguns tipos de cálculos, especialmente cálculos envolvidos na criação de gráficos, o aumento de velocidade é notável. É como se o processador central ganhasse um co-processador matemático exclusivo para auxiliar na edição de fotos, por exemplo. A última versão do Photoshop utiliza essa tecnologia.

Para atestar isso, conversores de vídeo que são compatíveis com CUDA. Um vídeo Full-HD de 15 minutos levou mais de 40 minutos para ser convertido para ser assisitido no portátil PSP apenas pelo processador do notebook. Utilizando a placa de vídeo, o tempo baixou para pouco menos de 20 minutos.

A bateria foi o calcanhar de Aquiles. Em pouco mais de 1:30′ ela se descarregou completamente, mesmo com uso moderado. Com uso extremo, ela não passou de uma hora de autonomia. O notebook não se propõe a funcionar por longos períodos de forma nômade, mas é preocupante depender da máquina na rua sem ter acesso fácil a tomadas.

O tempo de carregamento, quando a máquina era usada, também foi um problema. Com desempenho máximo, plugado na energia, o InfoWay demorou quase 4 horas para alcançar carga máxima. Com o aparelho desligado, o tempo baixou para pouco mais de uma hora.

Em nossos testes, foi instalada a última versão Release Candidate do Windows 7. O desempenho da máquina ficou ainda melhor, com nenhuma instabilidade de uso. Por 2 semanas, testamos a reprodução de vídeos em alta definição (1.080 linhas sinultâneas), a capacidade de rodar jogos mais pesados (testamos com Crysis Warhead, Devil May Cry 4, The Sims 3, Burnout Paradise e Command and Conquer Red Alert 3) e a performance em aplicações tridimensionais, como o Google Maps. Em todos os testes o desempenho foi impecável.

Tanto nos games quantos nos vídeos, o notebook também foi conectado a uma TV de alta definição usando um cabo HDMI. Além de passar o áudio direto pelo cabo, o notebook foi facilmente configurado para utilizar toda a resolução da TV. Isso também mostrou que, mesmo sem um controle remoto integrado, o InfoWay N8635 faz bonito como PC de mídia. Com o uso dos codecs certos, instalados utilizando o pacote CCCP, ele foi capaz de reproduzir qualquer formato de mídia encontrado para download, com excelentes resultados.

O InfoWay N8635 não é páreo para um bom desktop, equipado com uma placa de vídeo parruda, como uma Radeon HD 4870 ou equivalente, mas não faz feio. O único problema mesmo é a autonomia de bateria. Por R$ 3.749, ele não é barato, mas é honesto pela qualidade geral do produto.

Quem precisa de poder gráfico vai gostar do que o aparelho oferece, especialmente se não costuma carregar o notebook por aí com frequência. O peso elevado, 2,7 kg, impede o uso nômade. Fora o peso, é uma máquina boa.