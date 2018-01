Análise da moda - Link - Estadão

A Semana de Moda de Nova York começou nesta quinta-feira, 10, e o Google aproveitou a oportunidade para lançar novas funcionalidades ao seu portal de venda de artigos de moda, o Boutique. Lançado em novembro, o site é tanto um mecanismo de busca roupas e acessórios, quanto uma vitrine personalizável de coleções organizadas por celebridades, estilistas e designers. Ele permite que os usuários criem suas próprias butiques e recebam recomendações de peças feitas com base nas suas preferências e ações.

Segundo o Google, desde que o Boutique foi inaugurado, os compradores têm usado bastante a ferramenta que analisa o estilo de cada um e as funções “amar” e “odiar” para classificar cada peça. Isso gerou um valioso montante de dados, que refletem o gosto dos usuários em relação às últimas tendências da moda.

Para organizar e tornar essas informações úteis para o próprio site, foi lançado o Designer Analytics, uma ferramenta que permite que vendedores e produtores saibam como suas peças são buscadas e compradas. Aos moldes do que o Analytics faz pelos blogs, ele vai mostrar quais cores e estilos foram mais “amados” ou “odiados”. Os designers também poderão ver suas próprias estatísticas e comparar com as de marcas semelhantes.

Os compradores terão acesso a uma versão pública desse banco de dados, chamada de Trend Analytics, que mostra quais produtos são mais populares de acordo com a quantidade de buscas (dentro do site ou na busca geral do Google) ou a de aprovações dadas pelos outros usuários. De acordo com o blog oficial do Google, a ferramenta vai “mostrar com as cores mais quentes da estação, os produtos mais amados e as tendências obrigatórias”.

Também será possível a partir de agora subir vídeos em sua própria butique e montar uma galeria de estilos. Um jogo de perguntas e respostas (que poderão ser enviadas por Twitter ou SMS) foi anunciado e só vai funcionar durante o evento de Nova York. Uma pergunta sobre os desfiles será lançada a cada hora.