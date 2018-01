Análise: iPad eleva nível da disputa - Link - Estadão

Por isso, a tecnologia, em si, é cada vez menos importante – e suas implicações sociais, econômicas e culturais, cada vez mais. A ficha técnica de um aparelho só é relevante na medida em que impede o aparelho de cumprir seu fim. O que não é o caso do iPad.

Para o usuário comum, tanto faz como ele funciona ou qual é sua capacidade, desde que ele cumpra seu propósito. Desde o iPod, a Apple entende que aparelhos não são só produtos, mas possibilidades. Seus lançamentos são esvaziados de características técnicas e inflados com conceitos. Isso se reflete até no design minimalista do iPhone, em que o dispositivo vira apenas uma moldura negra em volta da interface. O iPad não é só um tablet – é um volante de carro, um mapa ou o jornal do dia.

Da mesma forma, o iPod era a primeira vez que “mil músicas cabiam no seu bolso”, mas também inaugurava o primeiro modelo viável para a música digital. Se o iPhone popularizou o smartphone, o touchscreen e a economia dos aplicativos, a tendência é que o iPad intensifique isso.

A Apple está lançando uma reinterpretação do computador pessoal. E o mercado vai tentar superá-la – o que gera, sempre, evolução. Se você vai comprar ou não, é problema da Apple. Mas as coisas mudam a partir daqui.

Reportagem publicada na versão impressa do caderno Link de 12/04/2010