Anatel aplica três multas à Telemar Norte Leste - Link - Estadão

Luci Ribeiro

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) multou nesta terça-feira, 2, a empresa Telemar Norte Leste em R$ 84,3 milhões. Segundo a Anatel, a operadora descumpriu, entre outras exigências, metas de qualidade na prestação de telefonia fixa e praticou cobrança indevida por serviços prestados.

A empresa, que pertence ao Grupo Oi, ainda recebeu outras duas multas do órgão regulador, uma de R$ 27,5 mil e outra de R$ 37 mil, ambas aplicadas na filial do Rio de Janeiro.

A Anatel também multou hoje a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel). A operadora foi punida em R$ 8 mil por violar exigência prevista no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia.

As decisões da Anatel estão em despachos publicados na edição de hoje do Diário Oficial da União.

