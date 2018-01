Anatel aprova equipamentos Wimax - Link - Estadão

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou nesta quarta-feira, 25, a homologação de equipamentos digitais que empregam a tecnologia Wimax (que pode ser usada para a oferta de banda larga sem fio) para operar na faixa de 2,5 GHz.

Conforme nota divulgada há pouco pela agência, a aprovação da certificação dos equipamentos ocorreu ontem, em reunião do Conselho Diretor.

Segundo a Anatel, os pedidos estavam suspensos desde maio de 2009. Isso porque, para que fosse feita a homologação dos equipamentos, foi imposta como condição a deliberação sobre a versão final da Proposta de Alteração do Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofrequências nas Faixas de 2.170 MHz a 2.182 MHz e de 2.500 MHz a 2.690 MHz, o que só ocorreu no último dia 16.

No novo regulamento aprovado na semana passada, a faixa de 2,5 Ghz, antes de uso exclusivo das operadoras de TV por MMDS (micro-ondas), passará a ser compartilhada com as operadoras de telefonia celular.

Karla Mendes (Agência Estado)