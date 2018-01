Anatel autoriza 2 novas operadoras virtuais - Link - Estadão

Porto Seguro e Sermatel poderão contratar redes de operadoras de telefonia e vender assinaturas próprias de celular

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quinta-feira, 18, as duas primeiras autorizações para que os chamados Operadores Móveis Virtuais possam começar a funcionar. Essa modalidade permite que empresas contratem as redes de operadoras de telefonia e possam vender assinaturas próprias de celular.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O regulamento para essa modalidade de serviço foi aprovado pela Anatel em novembro do ano passado, mas somente agora saíram as primeiras autorizações, para a Porto Seguro e para a Sermatel. Essas empresas precisam firmar acordos com operadoras tradicionais para o uso de frequências e da infraestrutura de rede.

“Elas vão ser operadoras de telefonia como as outras, a única diferença é que ela estará usando o spectro de outra operadora”, afirmou a conselheira da Anatel, Emília Ribeiro. “Elas estão sujeitas a todos os regulamentos da Anatel que dizem respeito ao serviço móvel, você pode comprar um telefone dela”, completou.

Segundo a conselheira, as áreas de atuação dessas empresas dependem do acordo com a operadora que cederá a rede.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)