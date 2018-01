Anatel critica divisão de lucros na internet - Link - Estadão

Presidente da agência, João Rezende, disse que há uma concentração por parte das empresas de internet dos EUA

Eduardo Rodrigues

BRASÍLIA – O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, defendeu nesta sexta-feira, 17, que os ganhos de mercado na internet e com o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações sejam mais bem divididos entre os países.

‘O controle de tecnologia e troca de tráfego está praticamente nas mãos dos Estados Unidos’, disse Rezende. Foto: Ed Ferreira/Estadão – 5/9/2012

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

“Hoje, o controle de tecnologia e troca de tráfego está praticamente todo nas mãos dos Estados Unidos”, afirmou, há pouco, em evento comemorativo do Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação.

Para isso, Rezende destacou a necessidade de debates mais intensos sobre tema dentro do âmbito da União Internacional de Telecomunicações (UIT), entidade vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU) cujos representantes no Brasil estão presentes no evento.

“O debate no Congresso Brasileiro sobre a questão da neutralidade de rede passa por isso. O Google, por exemplo, tem a segunda receita publicitária na internet do Brasil e paga impostos diferentes das empresas daqui. Temos que pensar em um modelo de governança onde todos os países possam repartir benefícios mais diretos do mercado da internet”, acrescentou Rezende.

Defasagem. Durante exposição na abertura do encontro comemorativo, Rezende citou a expansão das telecomunicações no Brasil e destacou a crescente cobrança por parte da população de melhoria na qualidade desses serviços. Por outro lado, afirmou ele, o setor público não tem acompanhado essa evolução do segmento em termos de tecnologia.

“Há muitos setores com defasagem tecnológica muito grande em relação ao mercado, o que gera um descompasso no atendimento ao setor privado. Até mesmo a Anatel precisa buscar essa melhor gestão também da tecnologia”, completou.

/ AGÊNCIA ESTADO