Anatel determina que Telefônica melhore telefonia fixa em SP - Link - Estadão

Luci Ribeiro

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou que a Telefônica Brasil adote medidas para melhorar os serviços de telefonia fixa prestados no Estado de São Paulo, conforme a medida cautelar 3410/2013. A informação está em nota publicada no site do órgão regulador.

Entre as determinações, a operadora deve reduzir a duração média das falhas, e respectivos usuários afetados, e implementar medidas específicas para a melhoria do serviço nas estações mais críticas de sua rede no Estado.

O documento diz que são dez o total de estações consideradas críticas. As ações devem resultar na redução das interrupções registradas em cada uma das estações, de modo que — entre agosto deste ano e março de 2014 — atinjam no máximo 50% das falhas ocorridas entre janeiro e abril de 2013.

“Enquanto vigorar a medida, a Telefônica deve enviar mensalmente à Anatel relatório com as ações adotadas e os resultados alcançados”, diz a nota. A multa por descumprimento da medida cautelar é de até R$ 20 milhões.

/ AGÊNCIA ESTADO