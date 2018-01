Anatel deve entregar esclarecimentos ao TCU sobre 4G até quarta - Link - Estadão

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve encaminhar até a próxima quarta-feira, 13, as respostas a questões do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o leilão da faixa de frequência de 700 megahertz (MHz) de quarta geração (4G), disse nesta quinta-feira, 7, o presidente da agência, João Rezende.

O TCU suspendeu no início desta semana a publicação do edital do leilão de 4G, que o governo pretendia realizar nesta semana. O tribunal pediu esclarecimentos adicionais, incluindo sobre custos de desocupação da faixa – hoje ocupada pela radiodifusão – e deu prazo de 15 dias para a Anatel responder.

/REUTERS