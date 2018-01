Anatel homologa smartphone da Xiaomi - Link - Estadão

SÃO PAULO – A esperada chegada da chinesa Xiaomi ao mercado brasileiro de smartphones acaba de ficar mais palpável. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou o celular Redmi Note, segundo registros descobertos pelo site Pinguins Móveis.

O Redmi Note tem sistema operacional Android KitKat, câmera de 13 megapixels, tela HD de 5,5 polegadas, processador quadcore de 1,2 gigahertz e acesso a redes 4G. O Redmi tem também no exterior uma versão com processador de 1,7 gigahertz, processador de oito núcleos e que custa mais caro.

Não há informações sobre preço do aparelho no País, mas na loja online internacional da Xiaomi ele sai por US$ 180, o equivalente a R$ 480.

Se chegar no mercado brasileiro por um valor acessível, o Redmi Note deve concorrer com modelos como o Moto G, da Motorola, e o recém-chegado Zenphone 5, da Asus, que trazem configurações robustas por menos de R$ 1.000.

Em abril, a empresa anunciou que chegaria a nove países do mundo em 2014, incluindo o Brasil. A Xiaomi tem como vice-presidente o brasileiro Hugo Barra.

Segundo um relatório da consultoria Strategy Analytics de julho, a empresa fundada em 2010 deu um salto no mercado do primeiro para o segundo trimestre do ano, chegando pela primeira vez à quinta posição entre as marcas mais vendidas do mundo.

A Xiaomi comercializou 15,1 milhões de unidades no segundo trimestre deste ano comparado a 4,1 milhões de unidades no mesmo período em 2013. Com esse resultado, a participação de mercado da empresa foi para 5,1%, ante 1,8% no ano anterior.