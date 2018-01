Anatel inicia licitação de 4G em 5 de junho - Link - Estadão

Edital será publicado na próxima sexta-feira, dia 27 de abril

SÃO PAULO – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciará em 5 de junho o processo de licitação da frequência de 2,5 gigahertz (GHz) para telefonia móvel 4G, segundo comunicado nesta terça-feira, 24.

A agência vai receber naquele dia os documentos de identificação e de regularidade fiscal, as propostas de preço e a documentação de habilitação dos interessados em participar da licitação das faixas de 2,5 GHz, destinada à quarta geração da telefonia móvel, e de 450 MHz, dedicada à melhoria de cobertura das áreas rurais.

O edital será publicado em 27 de abril.

